  • Coupe d’Italie
  • 8es
  • Inter Milan-Venise (5-1)

Marcus Thuram et l’Inter Milan dévorent Venise

TM
  Inter Milan 5-1 Venise

Une formalité.

Porté par un Marcus Thuram en grande forme, l’Inter Milan n’a fait qu’une bouchée de Venise (Serie B) ce mercredi soir en huitièmes de finale de la Coupe d’Italie (5-1). Les Nerazzurri ont très vite pris le jeu à leur compte, puisqu’en moins d’un quart d’heure, Andy Diouf, Francesco Esposito et Thuram ont claqué trois pions, dont une sublime reprise de volée croisée. Au retour des vestiaires, Thuram, encore et toujours, enfonce le clou en y allant de son doublé d’une belle tête plongeante. Sa neuvième réalisation cette saison (TCC).

Un autre Français à la baguette

Si Richie Sagrado parvient à sauver l’honneur en réduisant l’écart peu après l’heure de jeu, un autre Français va venir participer à la fête. À la suite d’une remise de la tête de Henrikh Mkhitaryan, Ange-Yoan Bonny nettoie la lucarne avec une magnifique reprise de volée. Sans souffrir, l’Inter se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe d’Italie.

Deschamps en extase devant sa TV.

