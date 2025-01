L’Inter fait le minimum syndical à Venise

Venezia 0-1 Inter

But : Darmian (16e) pour l’Inter

Voilà comment se rattraper après une défaite dans le derby.

Six jours après avoir été renversée par le Milan en finale de Supercoupe d’Italie (2-3), l’Inter a retrouvé le sourire ce dimanche après-midi, à Venise, en s’adjugeant un succès sur la plus petite des marges (0-1). Malgré une nette domination des gars de Simone Inzaghi, les Vénitiens n’ont craqué qu’une fois : sur un long mais très précis ballon de Kristjan Asllani, Lautaro Martínez a fusillé Filip Stanković, contraint de repousser le ballon dans les pieds de Matteo Darmian, lequel a pu conclure dans le but vide (0-1, 16e). En seconde période, les Lombards ont contrôlé la situation sans se montrer tranchants, et Benjamin Pavard ainsi que Marcus Thuram, tous deux laissés sur le banc au coup d’envoi, ont pu avoir du temps de jeu.

Trois points hyper importants pour l’Inter, qui regagne sa deuxième place à un petit point du leader napolitain – tout en ayant un match de moins au compteur.

L’Inter efface Venise et se rapproche du Napoli