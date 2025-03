Naples ralentit dans la course au titre

Venise 0-0 Naples

Douze matchs que Naples n’était plus resté muet, toutes compétitions confondues.

Et malheureusement pour le dauphin de Serie A, cette impuissance offensive vient de faire son retour au pire des moments : en déplacement à Venise à l’occasion de la 29e journée du championnat d’Italie, la bande d’Antonio Conte a concédé un match nul qui ne fait pas ses affaires dans la course au titre (malgré plusieurs occasions franches, dont une gâchée par Giovanni Simeone dans le temps additionnel). Car l’Inter, à égalité de points et avec un match supplémentaire à disputer, a désormais le champ libre pour s’échapper en tête du classement.

Radu, plus fort que McTominay ou Lukaku

Il faut dire que ce dimanche, les visiteurs sont tombés sur un mur nommé Andrei Radu : en super forme, le gardien roumain n’a rien laissé passer. Scott McTominay et Romelu Lukaku peuvent en témoigner, eux qui ont vu le portier stopper leurs tentatives à plusieurs reprises. Et quand il a semblé battu par Giacomo Raspadori, le dernier rempart a pu compter sur son poteau pour éviter l’ouverture du score. En face, Alex Meret a également empêché la défaite des siens sur les seules actions dangereuses adverses (en étant aidé par Amir Rrahmani, auteur d’un sauvetage sur la ligne).

Une finale de Coupe du monde, c’est toujours difficile à gagner…

Antonio Conte compare le match contre Venise à... une finale de Coupe du monde