Pronostic Naples Venise : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Naples remporte ce duel des extrêmes contre Venise ?

Champion d’Italie en 2023, Naples a traversé une saison de transition avant de revenir cette année dans les sommets de la Serie A. Actuellement 2e du classement, le Napoli n’a que deux points de retard sur l’Atalanta à l’entame de cette 18e journée. Malgré une double défaite récente face à la Lazio en Coupe (1-3) puis en championnat (0-1), les Napolitains ont redressé la barre en s’imposant contre l’Udinese (1-3) et le Genoa (1-2). Si le défenseur Buongiorno est forfait, l’équipe peut compter sur les retours de l’ailier Kvaratskhelia (5 buts, 3 passes) et du remplaçant Mazzocchi. Dans un match contre une équipe de Venise en difficulté, le duo explosif Kvaratskhelia-Lukaku pourrait briller et faire basculer la rencontre en faveur du Napoli.

Venezia FC, de retour en Serie A après un court passage en 2021-2022, peine à s’y maintenir. Actuellement 19e avec 2 points de retard sur le premier non-relégable, les Arancionoverdi montrent cependant un regain de forme : invaincus depuis 3 matchs, ils ont accroché Côme (2-2), la Juventus (2-2) et battu Cagliari (2-1). Cependant, leur déplacement à Naples s’annonce difficile, d’autant qu’ils devront composer sans plusieurs joueurs clés, dont Duncan, Sagrado, Raimondo, et le défenseur Svoboda, blessé. Bien que l’attaquant Pohjanpalo soit en disette depuis 7 journées, il pourrait débuter. Malgré ce sursaut, Naples, bien mieux armé, devrait logiquement s’imposer face à cette formation diminuée.

