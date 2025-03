Antonio Conte compare le match contre Venise à... une finale de Coupe du monde

Exagération, quand tu nous tiens…

Présent en conférence de presse pour évoquer la 29e journée de Serie, durant laquelle le Naples d’Antonio Conte se déplace à Venise, l’entraîneur s’est laissé aller à une comparaison quelque peu osée. Afin de motiver ses troupes, le technicien a en effet parlé de « finale de Coupe du monde ».

« Je ne pense pas aux matchs à venir, je me concentre sur le prochain : celui contre Venise qui, pour nous, doit absolument être abordé comme une finale de Coupe du monde, a ainsi déclaré le coach, qui se bat pour le titre. Nous devrons prouver que nous sommes meilleurs, plus affamés et plus déterminés qu’eux tout en sachant qu’ils essaieront de nous voler la vedette. »

De là à suspendre le temps…

