Crystal Palace rate le top 8, la Fiorentina aussi parmi les barragistes

Un golazo mais pas de top 8 pour Crystal Palace

À l’est, y a du nouveau !

La Pologne a brillé ce jeudi lors de l’ultime journée du premier tour de la Ligue Conférence. Vainqueur de l’Omonia à Nicosie (0-1), le Raków Częstochowa prend une très belle deuxième place au classement, seulement devancé par Strasbourg. Le Lech Poznan a quant à lui failli signer le gros coup du soir en battant le Sigma Olomouc (1-2) : virtuellement huitième pendant un temps, il termine finalement onzième, juste derrière Crystal Palace, et jouera les barrages. Un autre club polonais l’accompagnera, le Jagiellonia Białystok, qui a obtenu un très bon nul sur la pelouse de l’AZ Alkmaar malgré 30 minutes en infériorité numérique (0-0).

Les huit clubs qualifiés pour les huitièmes de finale sont donc les suivants, dans l’ordre : Strasbourg, Raków Częstochowa, AEK Athènes, Sparta Prague, Rayo Vallecano, Shakhtar, Mayence, Larnaca. Malgré un extérieur pied droit fantastique de Christantus Uche, Crystal Palace a été accroché par le KuPS (2-2) et échoue à deux points du top 8. La liste des barragistes comprendra également la Fiorentina, qui s’est inclinée à Lausanne (1-0) et qui doit se contenter de la 15e place.

Les Gibraltariens du Lincoln Red Imps FC se classent 26es et resteront en revanche sur le carreau. Bloqué à zéro point jusque-là, le Rapid Vienne pensait sauver l’honneur en battant Zrinjski… mais a concédé l’égalisation par un CSC dans le temps additionnel (1-1). Tant mieux pour Aberdeen, qui évite ainsi le bonnet d’âne malgré sa défaite contre le Sparta Prague (3-0).

Un point en six matchs, c’est nul, mais ça reste mieux que Nice.

Le héros irlandais foire une panenka à la 99e

