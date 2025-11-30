Manchester United retourne Selhurst Park et fait la bonne opération

Crystal Palace 1-2 Manchester United

Buts : Mateta (36e SP) pour les Eagles // Zirkzee (54e) & Mount (63e) pour les Red Devils

À la relance.

Après trois rencontres sans s’imposer, Manchester United a retrouvé le smile à Selhurst Park (1-2) et en profite pour dépasser son adversaire du jour, Crystal Palace, se hissant à une virtuelle sixième position. Seulement la troisième défaite de la saison pour les Eagles.

🧢 LA CASQUETTE N'A PAS SUFFI ! Mason Mount trompe Dean Henderson sur un coup franc rapidement joué pour donner l'avantage à Manchester United contre Crystal Palace sur CANAL+FOOT#CRYMUN | #PremierLeague pic.twitter.com/qEeBzoOLAs — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 30, 2025

Bruno Fernandes, comme d’habitude

Après s’être procuré plusieurs occasions, Jean-Philippe Mateta a été déséquilibré par Leny Yoro… et a transformé son penalty en deux temps (36e), ayant touché le ballon avec son pied d’appui sur sa première tentative. Après la pause, MU s’est rattrapé, avec deux passes décisives du maestro Bruno Fernandes : Joshua Zirkzee a trouvé la faille dans un angle impossible (54e), 364 jours après sa dernière réalisation en Premier League, et Masoun Mount, en filou sur un coup franc joué rapidement, a offert deux points de plus aux Red Devils (63e).

Dean Henderson en a ras la casquette.

