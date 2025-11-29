S’abonner au mag
  • Coupe de France
  • 8e tour

Plus de 40 tentatives : une séance de tirs aux buts complètement folle en Coupe de France

TB
Plus de 40 tentatives : une séance de tirs aux buts complètement folle en Coupe de France

Une séance plus longue que le match lui-même.

Opposés lors de ce huitième tour de la Coupe de France, Steenvoorde et Béthune n’ont pas offert un grand spectacle pendant 90 minutes, se séparant sur un score nul et vierge. Une rencontre finalement entrée dans le domaine du paranormal lors de la séance de tirs aux buts, avec pas moins de 22 tentatives de chaque côté pour se départager.

Si les deux équipes ont réalisé un quatre sur cinq dans un premier temps, elles n’ont ensuite pas tremblé une fois la mort subite venue. Seize réussites consécutives de part et d’autre et des joueurs qui viennent tous se confronter à l’exercice non pas une, mais deux fois. Jusqu’à un échec fatidique pour les locaux sur la 22e frappe, qui offre la qualification aux hommes de Jean-Guy Wallemme.

Vous pensez qu’ils les avaient travaillés à l’entraînement, ces foutus pénos ?

Monaco cueille Paris

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez Monaco-PSG (1-0)
Revivez Monaco-PSG (1-0)

Revivez Monaco-PSG (1-0)

Revivez Monaco-PSG (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!