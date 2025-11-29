Plus de 40 tentatives : une séance de tirs aux buts complètement folle en Coupe de France

Une séance plus longue que le match lui-même.

Opposés lors de ce huitième tour de la Coupe de France, Steenvoorde et Béthune n’ont pas offert un grand spectacle pendant 90 minutes, se séparant sur un score nul et vierge. Une rencontre finalement entrée dans le domaine du paranormal lors de la séance de tirs aux buts, avec pas moins de 22 tentatives de chaque côté pour se départager.

🔴 Pendant ce temps, le Béthune de Jean-Guy Wallemme sort Steenvoorde de Coupe de France, 21-20 aux tirs aux buts. pic.twitter.com/nQpWjwxhqK — Feuille de Match (@fdematch) November 29, 2025

Si les deux équipes ont réalisé un quatre sur cinq dans un premier temps, elles n’ont ensuite pas tremblé une fois la mort subite venue. Seize réussites consécutives de part et d’autre et des joueurs qui viennent tous se confronter à l’exercice non pas une, mais deux fois. Jusqu’à un échec fatidique pour les locaux sur la 22e frappe, qui offre la qualification aux hommes de Jean-Guy Wallemme.

Vous pensez qu’ils les avaient travaillés à l’entraînement, ces foutus pénos ?

