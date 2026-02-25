Chelsea et West Ham sanctionnés par la FA

Vainqueur par K-O. Et dire qu’Adama Traoré et Marc Cucurella en rigolaient il y a quelques semaines. Aujourd’hui, pas sûr que leurs clubs respectifs soient du même avis. Chelsea et West Ham sont lourdement sanctionnés par la fédération anglaise après la bagarre générale survenue en fin de match lors de la 24e journée du championnat, une rencontre qui s’est terminée dans le chaos.

Afinal, o Royal Rumble é em Stamford Bridge 😅 Chelsea 🥊 West Ham#DAZNPremier pic.twitter.com/uFl40451Ke — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) January 31, 2026

Une amende salée

Les deux clubs londoniens sont jugés fautifs pour la mauvaise maîtrise de leurs effectifs respectifs et devront répondre devant la Football Association. Chelsea se voit infliger une amende de 325 000 livres sterling (373 000 euros), et West Ham 300 000 livres sterling (344 000 euros).

Pour rappel, l’ailier de West Ham, furieux, avait projeté Cucurella au sol avant de s’en prendre également à Joao Pedro. Finalement, après un retour au calme, c’est bien Jean-Clair Todibo qui a été sanctionné d’un carton rouge pour avoir saisi à la gorge le Brésilien.

Première règle du Fight Club : on ne parle pas du Fight Club.

