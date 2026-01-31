Chelsea mené de deux buts, mais Liam Rosenior toujours invaincu !

Chelsea 3-2 West Ham

Buts : Pedro (57e), Cucurella (70e) et Fernandez (90e+2) pour Chelsea // Bowen (8e) et Summerville (36e) pour West Ham

C’était franchement mal barré. Invaincu en championnat depuis son arrivée à Chelsea en provenance de Strasbourg, Liam Rosenior a vu sa team sombrer contre West Ham à l’occasion de la 24e journée de Premier League : en première période, les Blues ont en effet encaissé un but signé Jarrod Bowe dès la huitième minute et une deuxième réalisation de Crysencio Summerville à la demi-heure de jeu (deux pions sur lesquels Aaron Wan-Bissaka a été impliqué). Et puis, les locaux ont soudainement réagi pour tout renverser.

Fofana passeur décisif

Métamorphosés par les nombreux changements précoces effectués par le jeune entraîneur (quatre remplacements avant le début du second acte), les favoris de la rencontre ont recollé via un coup de casque de João Pedro sur un centre de Wesley Fofana et égalisé par une tête plongeante de Marc Cucurella. Trois entrants pour deux tremblements de filets, en faveur d’une équipe largement remodelée au coup d’envoi. La suite ? Enzo Fernandez a donné la victoire aux siens, forcément, en dégoûtant l’adversaire dans le temps additionnel avant une petite baston collective (expulsion de Jean-Clair Todibo). Ça fait trois points, et ça fait surtout plaisir.

Chelsea égalise face à West Ham alors que les Blues de Rosenior étaient menés 2-0 🤯 La fin de match s'annonce électrique après ce but de Cucurella et c'est à vivre en direct sur CANAL+FOOT ⚡️#CHEWHU | #PremierLeague pic.twitter.com/Uzpi9zK5Cp — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 31, 2026

