Mattéo Guendouzi visé par un jet de bouteille

Débiloss, épisode 5633. Alors qu’il célébrait le but de son coéquipier Marco Asensio, auteur de l’ouverture du score sur la pelouse de Kocaelispor, Mattéo Guendouzi (26 ans) a été victime d’un violent jet de projectile. Une bouteille lancée par un supporter des locaux, visiblement peu enjoué des célébrations de Milan Skriniar et consorts, a sèchement percuté la tête de l’ancien Marseillais.

😲🚨 Mattéo Guendouzi se prend une bouteille pleine tête alors qu'il célèbre le magnifique but de Marco Asensio avec ses coéquipiers ! 👀 Un match à suivre sur beIN SPORTS 2 avec @NicolasSarnak #SüperLig #KSvFB pic.twitter.com/kmSRg1pVkW — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 2, 2026

Visiblement sonné, le milieu de terrain, s’est tout de suite allongé au sol, provoquant l‘interruption de la rencontre pendant plusieurs minutes. Guendouzi, qui avait rejoint la Süperlig turque il y a quelques semaines, pourra se consoler avec la victoire de son club (0-2), qui en profite pour rester au contact du rival honni Galatasaray, leader avec trois points d’avance.

Le pire c’est que pour une fois, il n’avait même pas chambré (enfin on croit).

