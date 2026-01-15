S’abonner au mag
Deux joueurs de Fenerbahçe condamnés à une peine de prison

Deux joueurs de Fenerbahçe condamnés à une peine de prison

Rien à voir avec les paris cette fois-ci. Ce jeudi, l’AFP rapporte que deux joueurs de Fenerbahçe ont été condamnés à 16 mois de prison avec sursis par un tribunal d’Istanbul. En mai 2024, le défenseur Jayden Oosterwolde et le milieu Mert Hakan Yandas se sont rendus coupables de coups et blessures après avoir agressé le directeur du stade de Galatasaray au terme d’un énième derby houleux entre les deux voisins rivaux. La victime, Ali Çelikkiran, a terminé avec une fracture aux cervicales.

Disputé lors de l’avant-dernière journée de Süperlig, Galatasaray avait été défait sur sa pelouse (0-1), mais finalement sacré champion de Turquie un week-end plus tard. Fenerbahçe n’a pas souhaité commenter la décision de justice. On ne sait donc pas encore si les deux joueurs comptent faire appel.

Récemment, Oosterwolde s’est de nouveau illustré face à Galatasaray… mais aucun incident à déplorer cette fois-ci. Sûrement l’effet Guendouzi.

Premier match, premier but et premier trophée pour Guendouzi en Turquie

