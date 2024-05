Galatasaray sacré champion de Turquie malgré un Fener en furie

Les multiplex de Süper Lig, presque aussi fous que ceux de notre Ligue 1.

En retard de trois points sur le leader Galatasaray avant la dernière journée du championnat turc, Fenerbahçe devait l’emporter contre İstanbulspor et espérer un faux pas du Cimbom contre Konyaspor, ce dimanche, pour revenir au classement. La clique de Dušan Tadić et Edin Džeko ne s’est pas fait prier : score final 6-0, avec un but pour le Serbe et un autre pour le Bosnien. Sauf que de l’autre côté, Galatasaray a fait le job sans trembler (3-1) et remporte donc une bataille de titans : 102 points pour Gala, 99 pour le Fener. L’équipe de Mauro Icardi (auteur d’un doublé ce dimanche) enregistre ainsi son 24e titre national (un record, Fenerbahçe n’est qu’à 19), le deuxième consécutif.

À quand un duel Klopp-Guardiola sur les rives du Bosphore ?