La Supercoupe de Turquie annulée... à quelques minutes du coup d'envoi

Non, vous ne rêvez pas : il existe encore pire que l’organisation de notre Trophée des champions !

Ce devait être un soir de fête pour le football turc, il n’en sera finalement rien. Organisé à Riyad en Arabie saoudite ce vendredi soir à 18h45, le choc entre Galatasaray et Fenerbahçe pour le compte de la Supercoupe de Turquie a été annulé au dernier moment. Les deux équipes, qui s’étaient déjà rencontrées dimanche dernier pour un triste 0-0 en championnat, avaient prévu de revêtir une tunique en hommage à Mustafa Kemal Atatürk, fondateur et premier président de la république de Turquie. Ce que les autorités saoudiennes n’ont pas accepté.

🚨 Süper Kupa’da henüz izin çıkmayan seremoni pankartları 👇🏻 Fenerbahçe: “Yurtta sulh, Cihanda sulh” Galatasaray: “Ne mutlu Türküm diyene!” — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) December 29, 2023

Autre imbroglio : Fenerbahçe souhaitait déployer une banderole avec les mots suivants : « Paix chez soi, paix dans le monde », et Galatasaray voulait en dégainer une autre avec inscrit : « Quelle chance possède celui qui dit qu’il est Turc ! » Là aussi, l’Arabie saoudite a formellement refusé l’initiative. Selon des journalistes turcs, les présidents des deux clubs, Dursun Özbek (pour Galatasaray), et Ali Koç (pour Fenerbahçe) ont tenté jusqu’au dernier moment de trouver un compromis pour que l’événement puisse se tenir, en se concertant avec le président de la Fédération turque Mehmet Büyükekşi. En vain, puisque le match a donc officiellement été annulé, malgré l’heure tardive et des supporters locaux déjà présents en tribunes. Les deux équipes prévoient de rentrer dès ce soir à Istanbul.

Bon courage aux deux clubs pour le remboursement des supporters.

Pronostic Fenerbahçe Galatasaray : Analyse, cotes et prono du match de SuperLig