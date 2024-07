Saint-Maximin prend la direction de la Turquie

Sous les ordres du Mou.

Après une saison passée en Arabie saoudite, où il aura inscrit quatre buts et délivré 9 passes décisives en 30 apparitions avec Al-Ahli, Allan Saint-Maximin pose ses valises en Turquie, à Fenerbahçe, qui a officialisé le prêt d’un an de l’ancien Niçois. Il reste lié à son club saoudien jusqu’en 2026, mais à 27 ans, il va pouvoir découvrir un nouveau championnat. Et surtout être dirigé par José Mourinho, nommé il y a deux mois sur le banc du vice-champion en titre de Turquie, au bout d’une saison qui aura vu Galatasaray être couronné champion avec 102 points.

Yeni transferimiz Allan Saint-Maximin, @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. pic.twitter.com/yNG2WmT9Uo — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 17, 2024

Reste à savoir si le bonhomme n’a toujours rien à envier à Sadio Mané.

