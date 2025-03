Quand José Mourinho fait mine de s’endormir en conférence de presse

Un coup de Mou ?

Après le revers de Fenerbahçe face aux Glasgow Rangers en 8es de finale aller de la Ligue Europa (1-3), José Mourinho était d’humeur taquine en conférence de presse. Alors qu’un journaliste était en train de lui poser une question, l’entraîneur portugais a fait semblant de s’endormir, pour lui signifier qu’elle était trop longue, avant de lui répondre qu’il était trop fatigué pour y répondre.

José Mourinho pretended to fall asleep after this journalist took too long to ask him a question 🥱🤣

📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/1nsy3N4nJV

