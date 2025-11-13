Ederson revient sur son départ nécessaire de Manchester City

À l’Est, beaucoup de nouveau.

Cet été, Ederson a quitté l’Angleterre et Manchester City pour rallier Fenerbahçe, après huit saisons sous le maillot cityzen. Un changement majeur pour le gardien brésilien, qui a avoué qu’il n’était plus heureux à Manchester. « La saison précédente, j’avais essayé de partir, mais ça n’a pas marché, a-t-il confié ce jeudi, lors d’une conférence de presse de la sélection brésilienne. Cela a affecté mes performances. J’ai eu cinq blessures et je n’étais pas au meilleur de ma forme. »

Il adore l’ambiance en Turquie

Alors qu’il n’a raté que 12 matchs à cause de ses blessures la saison dernière, sa décision était déjà prise depuis longtemps. « Quitter City était une décision que j’ai prise avec ma famille. J’avais besoin de ce changement. » Vendu pour 11 millions d’euros en Turquie, le gardien de 33 ans ne regrette rien et adore même « l’ambiance » du football turc.

Deuxième de la Süper Lig à un point du leader Galatasaray, Fenerbahçe connaît un début de saison quasi parfait malgré le départ soudain de José Mourinho. En Ligue Europa, après quatre matchs dont deux victoires, notamment face à l’OGC Nice début octobre (2-1), le club turc pointe à la 15e place du classement. Avec l’arrivée de grands noms cet été (Kerem Aktürkoglu, Ederson, Marco Asencio, Milan Škriniar, Nelson Semedo…), les Sarı Kanaryalar visent grand, orphelins d’un titre de champion de Turquie depuis 2014.

