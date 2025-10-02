Nice se fait croquer par Fenerbahçe

Foudroyé d’entrée de jeu par le Fenerbahçe et son intenable Aktürkoğlu, Nice a encore chuté en Ligue Europa ce jeudi soir (2-1). Comme face à la Roma, les Aiglons, relancés dans la rencontre avant la mi-temps par un penalty de Kevin Carlos, pourront nourrir des regrets.

Fenerbahçe 2-1 Nice

Buts : Aktürkoğlu (2e, 25e) pour les Stambouliotes // Carlos (SP, 36e) pour les Aiglons

Comme lors de sa défaite inaugurale la semaine dernière face à la Roma, Nice est tombé sur la pelouse de Fenerbahçe ce jeudi soir (2-1). Si le début de rencontre a été cauchemardesque, les Aiglons peuvent regretter de n’avoir pas été assez incisifs pour renverser la situation. Avec ce revers, les hommes de Franck Haise enchaînent un quatorzième match sans victoire en Coupe d’Europe (4 nuls, 10 défaites).

Déplumé d’entrée

Pour exister dans une telle rencontre, les premières minutes sont souvent cruciales. Surtout dans une enceinte aussi bouillante que celle de Fenerbahçe. Mais les Aiglons ne tiennent que trois petites minutes avant de craquer. À la suite d’une perte de balle de Melvin Bard, les Turcs lancent une contre-attaque express en trouvant Kerem Aktürkoğlu. Ce dernier file au but et trompe Yéhvann Diouf d’une frappe croisée (1-0, 3e). C’est simple, cela ne pouvait pas plus mal commencer pour les Aiglons, qui encaissent pour la 12e fois consécutive le premier but en Ligue Europa. Le Gym tente de réagir grâce à Kevin Carlos, mais la tête de l’attaquant espagnol n’attrape pas le cadre (11e). Malgré plusieurs opportunités, Nice n’arrive pas à revenir au score et c’est encore Fenerbahçe qui va en profiter. Trouvé par Ismail Yüksek, Aktürkoğlu, encore et toujours, perce la défense niçoise avant de voir sa frappe contrée dans ses propres filets par Juma Bah (2-0, 25e). Clinique. Au bord du précipice, les Aiglons vont profiter d’une main de Milan Škriniar pour obtenir, assez miraculeusement, un penalty. Kevin Carlos ne tremble pas et inscrit son premier but sous les couleurs niçoises en prenant à contrepied Ederson (2-1, 37e). Ce pion a le mérite de réveiller les Niçois, puisque Tiago Gouveia trouve même la barre de la tête juste avant la fin du premier acte (39e).

Si près, si loin

Revenus avec les crocs, les Niçois peinent à se projeter et à faire souffrir leur adversaire du soir. L’entrée de Terem Moffi aide à être un poil plus piquant, à l’image de sa frappe à la 67e minute. La maladresse des Aiglons est criante, et les hommes de Tedesco, l’ancien sélectionneur de la Belgique, profitent de leurs nombreuses approximations pour passer tout près de mettre le but du break par Youssef En-Nesyri, mais son coup de casque n’est pas cadré (74e). Incapable d’enflammer ce second acte, Nice passe à deux doigts de la correctionnelle, mais l’international marocain pousse trop son ballon lors d’une nouvelle contre-attaque éclair, permettant à Diouf de se saisir du ballon (88e). Le score ne bougera plus. Trop peu inspiré, Nice signe un deuxième revers consécutif en Ligue Europa cette saison et devra faire bien mieux au Celta de Vigo dans trois semaines pour espérer rester en vie dans cette compétition, qui ne lui réussit toujours pas.

Fenerbahçe (4-3-3) : Ederson – Semedo, Škriniar, Oosterwolde, Brown – Talisca, Yüksek (Kahveci, 73e), Asensio (Álvarez, 64e) – Nenê, En-Nesyri, Aktürkoglu (Oguz, 81e). Entraîneur : Domenico Tedesco.

Nice (4-3-3) : Diouf – Bard, Oppong (A. Mendy, 80e), Bah, Clauss – Sanson (Diop, 69e), Vanhoutte, Louchet – Boga (Cho, 80e), Kevin Carlos (Moffi, 59e), Gouveia (Abdi, 69e). Entraîneur : Franck Haise.

