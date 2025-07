Un as du dribble veut rejouer en Ligue 1

Le mal du pays.

Dans une vidéo publiée sur le compte Instagram de Sisinho06, un créateur de contenus, Allan Saint-Maximin a déclaré : « Je vais bientôt revenir en France, on va faire ça bien. » Passé par Nice et Newcastle, le joueur de 28 ans a pris la décision, à l’été 2023, de partir en Arabie saoudite, à Al Ahli. Après une saison passée à Djeddah, le Français s’est fait prêter à Fenerbahçe, où il a disputé 20 matchs, pour 4 buts et 3 passes décisives en championnat.

Vers un retour à l’OGC Nice ?

Dans cette même vidéo, Allan Saint-Maximin affirme que son « cœur est à Nice. Peut-être qu’un jour, je vais retourner là-bas. Je vais revenir bientôt, restez branchés. Il me reste deux, trois trucs à régler, mais on revient bientôt. »

L’OGC Nice, qui a terminé quatrième de Ligue 1, disputera les barrages de Ligue des champions, et pourrait tenter le coup Saint-Maximin, si le dribbleur fou accepte de voir son salaire à la baisse, après s’être rempli les poches.

Attention à la jurisprudence Seko Fofana.

