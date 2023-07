Saint-Maximin se rapproche d’Al-Ahli

Encore, ça fait beaucoup, là, non ?

Allan Saint-Maximin pourrait quitter Newcastle dans les prochains jours selon L’Équipe et Foot Mercato. En perte de vitesse chez les Magpies, avec qui il n’a commencé que 14 matchs cette saison, l’ailier français ne serait pas insensible aux sirènes de l’Arabie saoudite et du club d’Al-Ahli, qui a déjà réussi à faire venir Edouard Mendy, Firmino et qui fait aussi les yeux doux à Riyad Mahrez. Une offre de 25 millions d’euros aurait été transmise au club anglais.

L’ancien Monégasque de 26 ans, placé sur la liste des transferts cet été, n’a pas fait le déplacement à Glasgow avec son équipe pour la rencontre amicale face aux Rangers. Également courtisé par Naples, le natif de Châtenay-Malabry pourrait toucher un salaire supérieur à 12 millions d’euros annuels s’il rejoignait le champion de D2 saoudien 2022-2023.

La fuite en avant.

