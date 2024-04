Pronostic Newcastle Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Newcastle accroché par Tottenham

Cette saison, Newcastle connaît des difficultés. Les Magpies se retrouvent désormais en 8ème position en Premier League, avec 14 points de retard sur le 4e, et la Ligue des Champions semble désormais hors de portée. Malgré tout, ils gardent espoir pour une place en C3 ou C4, étant seulement à 2 points du 6ème. Les Magpies affichent néanmoins une belle série, avec 3 victoires lors de leurs 5 derniers matchs de championnat, en plus d’un match nul et d’une défaite. Bien qu’ils aient été tenus en échec à domicile par Everton (1-1), Newcastle a renoué avec la victoire en battant Fulham à l’extérieur le week-end dernier (0-1).

En face, Tottenham occupe la 4e place en Premier League. Les Spurs se retrouvent après 33 journées à égalité de points avec Aston Villa, qui est 5e, bien qu’ils aient un match en moins. Tottenham affiche une grande forme actuellement puisqu’il n’a subi qu’une seule défaite lors des 6 derniers matchs, enregistrant 4 victoires et 1 match nul. Après avoir obtenu un bon résultat à l’extérieur contre West Ham (1-1), les coéquipiers de Son (toujours décisif avec 15 buts en PL) ont ensuite battu logiquement Nottingham Forest la semaine dernière sur le score de 3-1. En revanche, les Anglais devront se passer de leur buteur, Richarlison, qui sera absent pour le déplacement sur la pelouse de Newcastle.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

