Des problèmes de visas empêchent deux joueurs du FC Augsburg d’entrer en Afrique du Sud

« Je suis confus mais… il y a méprise. »

Le stage de pré-saison du FC Augsburg ne s’est pas déroulé comme prévu. Deux joueurs professionnels du club allemand ont dû rentrer chez eux à cause d’une erreur de visa. Les autorités sud-africaines ont refusé l’entrée à Kristijan Jakić et Nediljko Labrović, rapporte le quotidien allemand Kicker ce week-end. À l’aéroport de Johannesburg, les deux Croates ont été identifiés par le système comme étant des Nigérians. Ils ont ensuite été détenus pendant des heures à l’aéroport, avec portables et passeports confisqués.

« Au début, ils l’ont tous deux pris avec humour et étaient globalement très calmes », rapporte le directeur général du club Michael Ströll au même journal, soulignant également que les deux compères ont dû rester dans une pièce sans contact avec le monde extérieur et sans possibilité d’obtenir de l’aide. Le directeur général aurait même dû payer 50 euros pour utiliser une chambre de l’aéroport de la ville sud-africaine. « J’ai un problème avec la façon dont ils ont été traités », a-t-il ajouté.

Zum Abschluss des Tages ein Dinner im Busch bei Vollmond! 🌕 Cooles Erlebnis fürs Team! 🤜🤛 #FCAimMpumalanga pic.twitter.com/8HhydCijz0 — FC Augsburg (@FCAugsburg) July 21, 2024

Pas de safari pour les Croates.

