Leipzig conserve sa place de leader en Bundesliga

17 buts, cinq matchs, c’est un plateau de U12.

Le multiplex de Bulli a fait des ravages cet après-midi, et a consolidé son leader. Vainqueur sans forcer de Mayence (0-2), Leipzig terminera premier ou deuxième à l’issue de la septième journée. Xavi Simons après avoir tout fait tout seul (0-1, 20e) et Willi Orban (0-2, 37e), tous les deux buteurs en première période, ont assuré la victoire des futurs hôtes de Liverpool en Ligue des champions.

Fribourg a une jolie frimousse

En attendant le match du Bayern Munich face à Stuttgart en fin d’après-midi, Leipzig a un étonnant dauphin : Fribourg. Julian Schuster, ancien capitaine du club et 38 ans, le successeur de l’emblématique Christian Streich, assure pour ses débuts. Une victoire à domicile face à Augsburg (3-1).

Quatrièmes ce soir, le Bayer Leverkusen s’est pourtant fait peur face à Francfort (2-1) et son incroyable Marmoush. L’international égyptien a marqué son neuvième but de la saison en Bundesliga, sur pénalty (0-1, 16e), sentence que n’avait pas réussi à convertir le joueur du Bayer Victor Boniface en début de match. Le Nigérian, revenu des galères de sa sélection, pouvait observer l’égalisation d’Andrich, bien servi par l’ancien rennais Martin Terrier (1-1, 25e). Un but qui lui donna des idées pour sceller la victoire des hommes de Xabi Alonso (2-1, 72e).

Bochum coule

Du côté de Hoffenheim, le triple changement à la pause côté Bochum n’a pas pu arranger les visiteurs (3-1). Le miraculé de la saison dernière n’avait pourtant pris qu’un seul but à la mi-temps, œuvre de l’inévitable Andrej Kramarić (1-0, 11e). Le Croate a marqué au moins quatre fois par saison depuis son arrivée en Allemagne, en 2015. Bochum reste dernier, avec un petit point.

Inévitable, comme Alassane Pléa, auteur de deux passes décisives pour assurer la victoire de Mönchengladbach face à Heidenheim (3-2). Il sert notamment Tim Kleindienst pour une superbe talonnade (2-1, 62e). L’attaquant a ensuite marqué un doublé… face à son ancien club, évidemment, et les deux adversaires du soir se retrouvent côte à côte au classement.

Leverkusen ne sait pas encore ce qu’il l’attend cette semaine contre Brest…

Borussia Mönchengladbach 3 – 2 Heidenheim

Buts : Itakura (22e), Kleindienst (62e et 75e, sp) pour Mönchengladbach // Scienza (12e) et Pieringer (sp, 80e) pour Heidenheim

Bayer Leverkusen 2 -1 Eintracht Francfort

Buts : Andrich (25e) et Boniface (72e) côté Leverkusen // Marmoush (sp, 16e) côté Francfort.

SC Fribourg 3 – 1 FC Augsburg

Buts : Grifo (34e), Lienhart (37e) et Günter (45e +1) pour Fribourg // Tietz (65e) pour Augsburg

Hoffenheim 3 – 1 VfL Bochum

Buts : Kramarić (11e), Bulter (65e) et Tabaković (90e +3) pour Hoffenheim // Gamboa (76e) pour Bochum

FSV Mainz 0 – 2 RB Leipzig

Buts : Xavi Simons (20e) et Orban (37e) pour les visiteurs.

