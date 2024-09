Pronostic Augsburg Mayence : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Augsbourg se donne de l’air face à Mayence

Pour ouvrir la 4e journée de Bundesliga, Augsbourg reçoit Mayence, dans une affiche qui concerne dans un premier lieu le maintien. Les Fuggerstadter se retrouvent régulièrement dans le ventre mou de la Bundesliga et sont actuellement en 11e position avec 4 points d’avance sur le premier relégable, et 2 de plus que le 15e qui n’est autre que Mayence. Les hommes de Jess Thorup réaliseraient un joli coup en cas de succès face à Mayence et prendraient leur distance avec la zone de relégation. Après avoir signé un nul à domicile face au Werder Brême (2-2), Augsbourg a subi un lourd revers à Heidenheim (4-0). Toutefois, les partenaires de Marius Wolf se sont repris lors de la réception du promu Sankt Pauli (3-1). Arrivé cet été, l’ancien Caennais Essende a déjà inscrit un but, ce qui n’est pas le cas de Steve Mounié.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Mayence s’est fait peur la saison dernière en étant englué pendant de longues semaines dans la zone de relégation. Finalement, les partenaires de Caci s’en étaient sortis grâce à une excellente dernière ligne droite et ont conservé leur place dans l’élite. L’entame de Mayence dans ce nouvel exercice n’est en revanche guère rassurante puisque le FSV n’a toujours pas accroché sa première victoire. Tenu en échec par l’Union Berlin et Stuttgart, Mayence s’est incliné à domicile face au Werder Brême (1-2). Dans ce début de saison, Augsbourg affiche des garanties supérieures à celles de Mayence et devrait se donner de l’air par rapport à la zone de relégation.

► Le pari « victoire Augsbourg » est coté à 2,35 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 235€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « + de 2,5 buts » est coté à 1,58 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 158€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Augsbourg – Mayence

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Augsbourg – Mayence sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Augsbourg – Mayence avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Augsbourg – Mayence encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

L'Union Berlin coince encore, Schalke revient dans la course au maintien