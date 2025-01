Anwar El Ghazi revient sur sa suspension à Mayence

Football et politique, sujet tabou.

Anwar El Ghazi s’est livré dans les colonnes de The Athletic à propos de sa mise à pied par son club de Mayence à la suite de sa prise de position dans le conflit israélo-palestinien. Le club allemand avait suspendu l’ancien Lillois en octobre 2023 après qu’il a posté une story Instagram qualifiant de « génocide » les actions menées par Israël dans la bande de Gaza.

Après sa sanction, le Néerlandais a mis près d’un an pour retrouver un club. Désormais à Cardiff City, l’attaquant a gagné son conflit devant la justice allemande, qui a déclaré que cette prise de position ne constituait pas un crime et que son bannissement n’était pas légitime.

« Je connais beaucoup de joueurs qui ne veulent pas en parler »

El Ghazi est revenu sur l’émotion que lui procurait la situation tragique : « J’étais juste sur le canapé en train de pleurer à cause des images, je voyais des personnes et des enfants morts à Gaza. Ça m’a énormément ému. » Il a ensuite expliqué qu’exprimer ses opinions était quelque chose de logique pour lui : « Et j’étais là, “Pourquoi je devrais avoir des problèmes ?” Si vous voyez des enfants morts, des personnes mortes, comment pouvez-vous vivre avec vous-même si vous ne parlez pas ? »

Enfin, El Ghazi a évoqué le fait qu’il soit l’un des seuls footballeurs à avoir condamné publiquement ces atrocités : « C’est un sujet sensible pour beaucoup de gens. Les gens ont peur. Je connais beaucoup de joueurs qui ne veulent pas en parler parce qu’ils savent qu’ils auront des ennuis. » Pour conclure, l’ex-joueur d’Aston Villa a tenu à remercier le club de Cardiff pour l’avoir accueilli après cet épisode.

