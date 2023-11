El Ghazi : « Je ne me distancie pas de ce que j'ai dit ou de ce que je soutiens »

Le feuilleton autour d’Anwar El Ghazi ne semble pas être près de se terminer. Alors qu’il avait pris publiquement position dans le conflit israélo-palestinien, l’international néerlandais s’était alors vu être suspendu par son club de Mayence, qui avait expliqué que c’était « intolérable pour le club ». Ce lundi, la formation allemande avait annoncé que le joueur réintégrait l’effectif du club après s’être distancié de son post initial. Nouvelle pièce dans la machine ce mercredi : l’attaquant a publié un nouveau message sur Instagram, où il explique notamment n’avoir « pas de remords concernant sa position ». « Je ne me distancie pas de ce que j’ai dit ou de ce que je soutiens, aujourd’hui et jusqu’à mon dernier souffle, pour l’humanité et les opprimés. »

Statement des 1. FSV Mainz 05 zum Post von Anwar El Ghazi.#mainz05 pic.twitter.com/Qkz62mlN6i — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) November 1, 2023

Mayence a tout de suite réagi ce mercredi via un communiqué où le club affirme « prendre connaissance des propos d’Anwar El Ghazi sur les réseaux sociaux concernant le club, avec surprise et incompréhension » et étudier les faits juridiquement avant de prendre une nouvelle décision.

Anwar El Ghazi réintègre l’effectif de Mayence