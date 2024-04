C’est fait : la Suède dit non à la VAR

Après revisionnage de la vidéo, la VAR est hors jeu en Suède.

La Suède est devenue le premier pays à refuser officiellement l’usage de l’assistance vidéo à l’arbitrage dans son championnat. En réflexion depuis de longs mois dans le royaume, la question de la mise en place de la VAR dans l’Allsvenskan – la première division suédoise – avait déclenché une levée de boucliers de la part des supporters et des clubs du pays. Fredrik Reinfeldt, président de la fédération suédoise, avait pourtant déclaré que la VAR était le « futur » au moment d’en faire la promotion.

D’après le Times, l’heure est aujourd’hui au rétropédalage. « Si j’ai bien compté, nous avons 18 clubs d’élite et deux districts qui ont déclaré ne pas vouloir introduire la VAR, a admis Fredrik Reinfeldt ce jeudi. C’est pourquoi nous n’avons pas présenté de proposition concernant la VAR lors de la dernière réunion du conseil des représentants, et je ne l’envisage pas non plus pour l’avenir. Je m’en tiens au respect des règles du jeu démocratique. » En juillet 2023, l’organisation représentant les clubs professionnels du pays s’était frontalement opposée à la mise en place de la VAR : « La Suède est actuellement le seul pays parmi les 30 ligues les mieux classées d’Europe à ne pas avoir décidé de l’introduire. Nous sommes fiers de notre démocratie et nous devons la protéger. »

À eux les célébrations spontanées et non douchées par un ralenti.