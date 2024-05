Maxime Saada rappelle la position de Canal+ sur les droits TV de la Ligue 1

Coup de bluff ou coup fatal ?

Dans une interview accordée au Figaro, le président de Canal+ Maxime Saada a annoncé que la chaîne cryptée ne serait pas disposée à négocier les droits de diffusion de la Ligue 1 pour la période 2024-2029. « Nous n’avons pas participé à l’appel d’offres. Nous ne participons pas aux discussions de gré à gré. Nous n’avons pas d’accord avec DAZN ou beIN sur la suite », a affirmé Saada. Une sortie médiatique qui intervient trois mois après avoir déclaré des intentions similaires à l’Assemblée nationale, dans le cadre d’une commission d’enquête sur la TNT. Pour l’heure, la quatrième chaîne attend, comme l’ensemble des clubs et dirigeants de la Ligue, le nom du futur diffuseur qui remplacera Prime Video.

La possibilité de revoir la Ligue 1 sur les antennes du groupe Bolloré n’est pour autant pas écartée. Dans ses déclarations, Maxime Saada rappelle les derniers investissements (hors football) réalisés par la chaîne, « nous avons investi dans le MotoGP, renouvelé la Formule 1, le golf et signé une nouvelle fois le top 14 », et soutient l’idée qu’« il n’est pas question de racheter la Ligue 1 à la casse ». Cette saison, Canal+ avait accepté de diffuser deux matchs par journée sur ses canaux secondaires au prix de 332 millions d’euros le lot. Qu’en sera-t-il pour l’exercice 2024-2025 et les suivants ? Des négociations pourraient débuter avec le futur diffuseur, une fois ce dernier révélé. Par ailleurs, le président Saada a confirmé un investissement massif de Canal + pour la diffusion des Coupes d’Europe dès la saison prochaine.

Vivement la Ligue 1 sur La chaîne L’Êquipe.