La Juventus lourde Massimiliano Allegri

La valse des entraîneurs.

S’il a permis à la Juventus de remporter la Coupe d’Italie mercredi contre l’Atalanta (1-0), Massimiliano Allegri s’était surtout distingué par son pétage de plombs : jet de sa veste de costard, déboutonnage de sa chemise, carton rouge, insulte vers les tribunes, embrouille avec un journaliste… Le coach de la Vieille Dame avait des comptes à régler, comme s’il sentait son heure arriver. Ce vendredi, le club piémontais a annoncé avoir viré son coach, revenu en 2021 après l’échec d’Andrea Pirlo.

« Le licenciement fait suite à certains comportements pendant et après la finale de la Coupe d’Italie que le club a jugés incompatibles avec les valeurs de la Juventus et avec l’attitude que doivent adopter ceux qui la représentent », ont écrit les Bianconeri dans leur communiqué. À deux journées de la fin, les Turinois n’ont donc plus de coach et n’ont pas encore précisé qui dirigera l’équipe afin de reprendre la 3e place au Bologne de Thiago Motta. L’ancien Parisien serait d’ailleurs le grand favori pour reprendre le poste cet été.

Scènes de liesse à Turin. Et pas pour la Coupe.