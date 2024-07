Cesc Fàbregas officiellement entraîneur de Côme

Enfin diplômé.

Il aura fallu attendre plusieurs mois avant que Cesc Fàbregas soit officiellement l’entraîneur de Côme. Arrivé en Lombardie en décembre dernier, l’ancien joueur de Monaco était passé d’intérimaire à adjoint afin de pouvoir passer ses diplômes d’entraîneur principal en parallèle. C’est désormais chose faite, le club tout juste promu en Serie A a officialisé la promotion de l’Espagnol sur son banc pour une durée de quatre ans.

Como 1907 is delighted to confirm that @cesc4official will become head coach of the men’s team on a four-year contract.

As planned @Osian_Roberts will now be fully focused on his role as Head of Development for Como 1907, tasked with creating a Como Culture within the… pic.twitter.com/4bs11jPIVu

— Como1907 (@Como_1907) July 19, 2024