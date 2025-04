Battue par la Lazio, l’Atalanta oublie le titre

Atalanta 0-1 Lazio

But : Isaksen (54e) pour les Biancocelesti

Rien ne va plus, pour l’Atalanta !

Battue ce dimanche à domicile par la Lazio (0-1), la Dea enchaîne une troisième défaite consécutive en Serie A. Capables de taper la Juventus ou de flanquer des gros 5-0 à qui veut, les hommes de Gian Piero Gasperini ont une nouvelle fois démontré leur instabilité chronique en livrant une prestation insuffisante face aux Romains. Toujours troisième avec 58 points, le club de Bergame sent dans son cou le souffle de la Lazio ou de la Juve. Mais aussi et surtout de Bologne (56 unités), qui pourrait lui chiper sa place ce lundi en cas de victoire face à Naples.

Isaksen seul buteur

La rencontre, serrée, a vu les Biancocelesti inscrire l’unique but de la rencontre en début de seconde période : Chrístos Mandás a balancé un long ballon vers la surface adverse, que Gustav Isaksen a placé au fond des filets d’un tacle rageur après une déviation de Fisayo Dele-Bashiru (0-1, 54e). Le club de la capitale a ensuite géré correctement sa fin de match, maintenant durant un temps ses intentions de jeu avant de fermer boutique et de laisser les attaquants de l’Atalanta se casser les dents sur son bloc. Grâce à ce succès, la Lazio passe provisoirement cinquième devant la Roma (qui est septième à égalité de points avec la Fiorentina, et qui affronte la Juventus au Stadio Olimpico).

Six équipes différentes qui luttent pour les troisième et quatrième places : c’est quand même sympa, la Serie A.