Cinq équipes en un point : le tableau en Serie A est serré comme jamais

Treize matchs, cinq équipes, un seul point d’écart.

La Serie A 2023-2024 est en train de livrer le suspense le plus haletant d’Europe. En tête, Naples (29 points), suivi de l’Atalanta, de l’Inter, de la Fiorentina et de la Lazio (tous à 28 points). Derrière, deux poids lourds historiques font trainent : la Juventus, invaincue mais à la 6e place (25 points), et l’AC Milan, bien plus loin au 7e rang (19 points). La Serie A, la plus compétitive des cinq grands championnats ces dernières années, continue de régaler.

Tout le monde veut prendre sa place

Jamais la Serie A n’a été aussi ouverte : c’est simple, c’est la première fois dans les 20 dernières années que seulement un point sépare le leader du cinquième après 13 journées. L’écart d’habitude ? Environ dix unités. Mention spéciale pour la saison 2017-2018 avec seulement quatre points d’écarts. Mais cette saison, on joue au couteau, pas question rester au fil du rasoir, tout le monde rêve de planter le Scudetto.

La Serie A est désormais le deuxième championnat le plus « fort » du monde selon Opta, derrière l’inamovible Premier League. Elle est aussi deuxième au coefficient UEFA, devant l’Espagne depuis deux saisons. Bref, en Italie, on ne se contente pas d’écrire l’histoire, on la bouscule.

Fini les séries B allez mater la Serie A.

