La Fiorentina piétine la Roma et son orgueil avec

Fiorentina 5-1 AS Roma

Buts : Kean (9e et 41e), Beltrán (17e SP), Bove (52e), Hummels CSC (71e) pour la Viola // M. Koné (39e) pour les Giallorossi

Expulsion : Hermoso (65e)

Daniele De Rossi doit rire jaune.

En déplacement à l’Artemio-Franchi, la Roma d’Ivan Jurić a gagné le droit de ne plus savoir où elle habite (5-1). Complètement submergée par son adversaire du soir, qui avait déjà marqué 10 pions en 2 rencontres auparavant, dont 6 sur la pelouse de Lecce, la Louve a été frappée par la foudre. Tout a très mal commencé, malgré un bon pressing dans le camp florentin. Sur une action collective d’exception, avec une sortie de balle au sol, sous pression, la Viola a frappé par Moise Kean, sur un tir croisé (1-0, 9e). Du point de penalty, Lucas Beltrán a rajouté de l’ampleur au score (2-0, 17e), avant que Manu Koné, le néo-international français, ne s’illustre sur un bijou de frappe depuis l’extérieur de la surface, après une longue séquence de passes (2-1, 39e).

Bove sème ses graines

Mais Kean a refait parler de lui instantanément, en se jetant au deuxième poteau sur un ballon d’Edoardo Bove (3-1, 41e). Au retour des vestiaires, l’enfant de la Roma a fait encore plus mal à son club de cœur, en s’infiltrant dans le gruyère giallorosso avant d’exécuter Mile Svilar (4-1, 52e). Le calvaire de la Roma s’est poursuivi avec l’expulsion de Mario Hermoso, pas des plus évidentes certes, avant de prendre fin sur un but contre son camp du malheureux Mats Hummels (5-1, 71e), qui a privé Moise Kean du triplé. Tandis que la Fiorentina carbure au pied du podium, la Roma pointe à une piteuse onzième place en Serie A.

Que Francesco Totti ne se trompe pas de club. La Roma a plus besoin de lui que Côme.

