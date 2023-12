La Roma arrache un nul miraculeux face à la Fiorentina

AS Roma 1-1 Fiorentina

Buts : Lukaku (5e) pour la Roma // Martínez Quarta (66e) pour la Fiorentina

Expulsion : Zalewski (64e) et Lukaku (87e) côté Roma

Rome la miraculée.

Dominée et même réduite à neuf, la Roma s’en sort miraculeusement face à la Fiorentina en obtenant un match nul qui a tout d’une victoire (1-1). Ce résultat permet aux hommes de Mourinho de reprendre leur quatrième place. De son côté, la Fiorentina est septième, mais avec une petite longueur de retard sur son adversaire du soir.

Un duel pour la quatrième place qui tourne pourtant d’emblée à l’avantage des Giallorossi. Dybala joue le une-deux avec Cristante et trouve Lukaku qui parvient à s’extirper du marquage florentin et ouvrir la marque (1-0, 5e). La Roma a le smile, mais son visage s’assombrit lorsqu’elle voit sa Joya, Paulo Dybala, quitter la pelouse en raison d’un pépin musculaire (24e). Justement, sur la pelouse, la Fiorentina ne déroge pas à ses principes en multipliant les longues séquences de possession. Mais cette domination florentine est stérile, les hommes d’Italiano peinent terriblement à se montrer dangereux face à une Roma solide et disciplinée.

Il faut attendre le second acte pour voir la première occasion toscane, et elle est l’œuvre d’Ikoné. Mais l’ancien Dogue manque de tranchant et voit sa frappe stoppée par Patrício (51e). Puis c’est au tour de Bonaventura de s’illustrer, mais la frappe de l’international italien échoue sur la barre transversale (63e). À force de courir derrière le cuir, les Romains perdent patience, à l’image de Zalewski, auteur d’une vilaine faute sur Kayode et contraint de laisser les siens. Dans la foulée, à force de persister, la Viola est récompensée de ses efforts. Auteur d’un centre millimétré, Kouame trouve Martínez Quarta qui égalise d’une tête décroisée (1-1, 66e). La Viola pousse la Roma dans ses retranchements. Acculée et même réduite à neuf à la suite de l’expulsion de Lukaku (87e), cette dernière parvient à résister, notamment grâce à son portier Patrício, auteur de deux parades décisives devant González (73e), puis Martínez (82e).

66% de possession, 14 frappes à 4, mais la Viola repart de la capitale avec un petit point. Dur…

AS Roma (3-4-2-1) : Patrício – Ndicka, Llorente, Mancini – Zalewski, Paredes, Cristante, Kristensen – Pellegrini (Bove, 85e), Dybala (Azmoun, 24e), (El Shaarawy, 62e) – Lukaku. Entraîneur : José Mourinho.

Fiorentina (4-2-3-1) : Terracciano – Biraghi, Ranieri, Martínez, Kayode – Duncan, Arthur – Kouame, Bonaventura (Sottil, 78e), Ikoné (González, 72e) – M’Bala Nzola. Entraîneur : Vincenzo Italiano.

