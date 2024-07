Álvaro Morata à Milan

De retour en Italie.

L’AC Milan a officialisé ce vendredi l’arrivée d’Álvaro Morata. Après deux saisons passées à l’Atlético de Madrid, l’attaquant espagnol rejoint le club italien pour une durée de quatre ans. Les Rossoneri ont déboursé 13 millions d’euros, montant de la clause libératoire fixée par l’Atlético, pour s’offrir les services du joueur de 31 ans. Un transfert qui intervient après que Morata a exprimé son mal-être face aux critiques reçues en Espagne. Malgré une saison pleine avec l’Atlético (15 buts en Liga) et un sacre de Champion d’Europe, l’international espagnol a confié qu’il ne se sentait plus à l’aise en Espagne : « J’en ai assez que l’on dise que je suis une victime, que je me plains. »

✍ @AlvaroMorata is Rossonero 🔴⚫ Adding a touch of 𝑅𝑜𝑗𝑜 to our #DNACMilan 🧬#SempreMilan — AC Milan (@acmilan) July 19, 2024

Ce départ de l’Atlético marque le sixième grand club européen pour l’international espagnol, qui a également joué au Real Madrid, à la Juventus et à Chelsea, mais jamais plus de deux saisons d’affilée dans la même écurie.

La question se pose donc, Morata arrivera-t-il enfin à rester dans un club ?

