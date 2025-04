Fin de saison pour un défenseur d'Arsenal, nouveau coup dur avant le Real Madrid

Les marabouts de Madrid ont encore frappé.

À cinq jours du quart de finale aller de Ligue des champions contre le Real Madrid, Arsenal sera privé de l’un de ses piliers. Le club londonien a annoncé ce jeudi après-midi que Gabriel serait indisponible jusqu’à la fin de saison, voire plus.

Objectif : revenir en début de saison prochaine

On joue la 17e minute de jeu mardi entre Arsenal et Fulham (2-1) quand le défenseur sort sur blessure, touché aux ischio-jambiers. Dans un communiqué, les Gunners ont précisé que « Gabi subira une intervention chirurgicale dans les prochains jours et commencera immédiatement son programme de récupération et de rééducation, dans le but d’être prêt pour le début de la saison prochaine ». Soit une absence de six mois, un gros coup dur pour la meilleure défense de Premier League.

Alors que Bukayo Saka vient tout juste de faire son retour, c’est une énième absence de taille qui touche Arsenal, déjà privé de Kai Havertz, Riccardo Calafiori, Gabriel Jesus, Ben White et Takehiro Tomiyasu.

Il reste William Saliba pour calmer les ardeurs madrilènes.

