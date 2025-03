Le tableau final complet de la Ligue des champions à partir des quarts de finale

Le Final 8.

Les huitièmes de finale de la Ligue des champions sont terminés, tout le monde est éreinté, et les heureux qualifiés peuvent maintenant se donner rendez-vous au printemps, en avril, après la trêve internationale.

Des retrouvailles PSG-Mbappé en demies ?

Plus de tirage au sort et de boules à remuer pour connaître son adversaire, le programme est déjà connu avec cette C1 nouvelle formule. Le Paris Saint-Germain affrontera donc l’Aston Villa d’Unai Emery pour tenter de décrocher un ticket pour le dernier carré, où il pourrait retrouver le vainqueur d’une très belle affiche entre le Real Madrid et Arsenal. Nous sommes donc bien à quelques encablures des retrouvailles entre le club de la capitale et Kylian Mbappé.

Dans l’autre partie du tableau, le Barça va se frotter au Borussia Dortmund, même si on aurait préféré le voir face au LOSC. Les Catalans partiront grands favoris de ce quart de finale avant de retrouver en demies le Bayern ou l’Inter. Les matchs allers se joueront les 8 et 9 avril, les retours une semaine plus tard, les 15 et 16 avril.

Tous les chemins mènent à Munich.

Canal+ ressort quelques inédits de l’interview de Kylian Mbappé dans l’émission Clique