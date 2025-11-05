Le PSG et Kylian Mbappé vont bientôt se retrouver au tribunal

Un match judiciaire pendant la trêve.

Selon l’AFP, Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain ont rendez-vous le 17 novembre à 13 heures devant les prud’hommes de Paris. Motif : un petit différend financier de 55 millions d’euros, conséquence directe du départ libre du capitaine des Bleus vers le Real Madrid à l’été 2024. L’attaquant se bat pour ses droits, quand le club de la capitale estime qu’il n’a pas tenu parole.

Derrière cette somme, une bataille d’avocats autour de salaires non versés, primes envolées et contrat à requalifier. L’attaquant madrilène réclame en effet les trois derniers mois de salaire qu’il estime dus par le club parisien, ainsi que plusieurs primes de signature et d’éthique.

Cerise sur le gâteau, Mbappé demande la requalification de son CDD en CDI, une manœuvre juridique rare dans le football, mais qui pourrait, en cas de succès, faire trembler plus d’un club employeur.

