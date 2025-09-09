S’abonner au mag
  • Jeux vidéo

Mbappé et Salah plus forts que Dembélé et Yamal sur le nouveau EA Sports FC

QB
Mbappé et Salah plus forts que Dembélé et Yamal sur EA Sports FC

J-17.

La date est bien connue des gamers : EA Sports FC sortira le 26 septembre. Pour faire monter la température, quelques notes ont été révélées. Les rois du monde se nomment Kylian Mbappé et Mohamed Salah, qui partagent une note de 91. Le Français et l’Egyptien devancent d’un chouïa Ousmane Dembélé, Virgil van Dijk, Jude Bellingham, Rodri et Erling Haaland. Mbappé est aussi le joueur le plus rapide du jeu (97 de vitesse), devant Vinicius et Nuno Mendes (95).

Lamine Yamal doit se contenter d’un « petit » 89, comme Raphinha, Achraf Hakimi, Vitinha, Gigio Donnarumma, Pedri, Joshua Kimmich, Harry Kane, Vinicius, Florian Wirtz, Federico Valverde, Alisson et Thibaut Courtois. Derrière Mbappé et Dembélé, trois Français sont notés 87 : Jules Koundé, William Saliba et Mike Maignan.

Côté féminin, l’Espagne domine logiquement. Au sommet de la chaîne alimentaire, Aitana Bonmati et Alexia Putellas affichent une note générale de 91. Caroline Graham Hansen (90) complète le podium. Les trois meilleures françaises se nomment Kadidiatou Diani (88), Marie-Antoinette Katoto (88) et Sakina Karchaoui (87).

Maintenant, faîtes chauffer les manettes !

Qui sont les 29 premiers qualifiés pour la prochaine Ligue des champions ?

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine