Mbappé et Salah plus forts que Dembélé et Yamal sur EA Sports FC

J-17.

La date est bien connue des gamers : EA Sports FC sortira le 26 septembre. Pour faire monter la température, quelques notes ont été révélées. Les rois du monde se nomment Kylian Mbappé et Mohamed Salah, qui partagent une note de 91. Le Français et l’Egyptien devancent d’un chouïa Ousmane Dembélé, Virgil van Dijk, Jude Bellingham, Rodri et Erling Haaland. Mbappé est aussi le joueur le plus rapide du jeu (97 de vitesse), devant Vinicius et Nuno Mendes (95).

Powered by community feedback, the world's biggest players have arrived. The official #FC26 ratings are here. Pre-order today: https://t.co/RCkJlbUqvd — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) September 8, 2025

Lamine Yamal doit se contenter d’un « petit » 89, comme Raphinha, Achraf Hakimi, Vitinha, Gigio Donnarumma, Pedri, Joshua Kimmich, Harry Kane, Vinicius, Florian Wirtz, Federico Valverde, Alisson et Thibaut Courtois. Derrière Mbappé et Dembélé, trois Français sont notés 87 : Jules Koundé, William Saliba et Mike Maignan.

Côté féminin, l’Espagne domine logiquement. Au sommet de la chaîne alimentaire, Aitana Bonmati et Alexia Putellas affichent une note générale de 91. Caroline Graham Hansen (90) complète le podium. Les trois meilleures françaises se nomment Kadidiatou Diani (88), Marie-Antoinette Katoto (88) et Sakina Karchaoui (87).

Maintenant, faîtes chauffer les manettes !

Qui sont les 29 premiers qualifiés pour la prochaine Ligue des champions ?