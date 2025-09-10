S’abonner au mag
  • France

À 40 ans, Steve Mandanda met un terme à sa carrière

CG
À 40 ans, Steve Mandanda met un terme à sa carrière

Un monument de la Ligue 1.

Steve Mandanda a fêté ses 40 ans en mars dernier et il savait sans doute que le moment redouté par de nombreux footballeurs se rapprochait. Ce mercredi, le gardien a confié à L’Équipe qu’il avait pris la décision de mettre un terme à sa carrière professionnelle. « J’ai eu besoin de prendre mon temps pour l’accepter, déjà, parce que ce n’est pas simple, mais oui j’arrête, confirme-t-il. J’ai eu une grande période de réflexion parce que j’ai eu beaucoup d’appels (Le Havre, Lorient, Guingamp, Brest, Montpellier, selon le quotidien), mais j’ai dit non à chaque fois. »

Le 8e joueur avec le plus de matchs en Ligue 1

Le quatrième champion du monde 2018 à prendre sa retraite après Blaise Matuidi, Adil Rami et Raphaël Varane avait donc bien joué ses dernières minutes dans un championnat qu’il connaît par cœur en mai dernier, au stade Vélodrome, où il avait reçu une immense ovation pour son entrée en jeu dans le temps additionnel de la rencontre entre l’OM et le Stade rennais.

Le portier se serait bien vu prolonger l’aventure avec le club breton, lui qui vit toujours dans la région, mais les dirigeants rennais avaient fait le choix de ne pas lui proposer une prolongation d’un an à la fin de son contrat. C’est la fin d’une longue et riche carrière débutée au Havre et lors de laquelle il aura disputé 555 matchs en Ligue 1 (8e joueur le plus « capé » dans l’histoire du championnat).

Et à jamais le 72e du mythique top 1000 des joueurs du championnat de France.

«Un vrai leader » : Deschamps réagit à la retraite de Mandanda

CG

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine