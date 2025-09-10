À 40 ans, Steve Mandanda met un terme à sa carrière

Un monument de la Ligue 1.

Steve Mandanda a fêté ses 40 ans en mars dernier et il savait sans doute que le moment redouté par de nombreux footballeurs se rapprochait. Ce mercredi, le gardien a confié à L’Équipe qu’il avait pris la décision de mettre un terme à sa carrière professionnelle. « J’ai eu besoin de prendre mon temps pour l’accepter, déjà, parce que ce n’est pas simple, mais oui j’arrête, confirme-t-il. J’ai eu une grande période de réflexion parce que j’ai eu beaucoup d’appels (Le Havre, Lorient, Guingamp, Brest, Montpellier, selon le quotidien), mais j’ai dit non à chaque fois. »

Le 8e joueur avec le plus de matchs en Ligue 1

Le quatrième champion du monde 2018 à prendre sa retraite après Blaise Matuidi, Adil Rami et Raphaël Varane avait donc bien joué ses dernières minutes dans un championnat qu’il connaît par cœur en mai dernier, au stade Vélodrome, où il avait reçu une immense ovation pour son entrée en jeu dans le temps additionnel de la rencontre entre l’OM et le Stade rennais.

Le portier se serait bien vu prolonger l’aventure avec le club breton, lui qui vit toujours dans la région, mais les dirigeants rennais avaient fait le choix de ne pas lui proposer une prolongation d’un an à la fin de son contrat. C’est la fin d’une longue et riche carrière débutée au Havre et lors de laquelle il aura disputé 555 matchs en Ligue 1 (8e joueur le plus « capé » dans l’histoire du championnat).

Et à jamais le 72e du mythique top 1000 des joueurs du championnat de France.

