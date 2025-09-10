La France se souviendra de ce 10 septembre.

C’est la quille pour Steve Mandanda, et pour l’occasion, les messages pleuvent. « Nous avons vécu de très grands moments de joie et quelques succès marquants aussi, les six titres avec l’OM et la Coupe du Monde 2018, des moments forts qui ne se sont pas terminés comme nous l’aurions souhaité, la finale de l’Euro 2016 ou celle de la Coupe du Monde 2022 à l’issue de laquelle il avait décidé de prendre sa retraite internationale. Tout cela nous unit pour toujours bien évidemment, a applaudi l’ancien entraîneur à Marseille et sélectionneur en équipe de France. Steve a été un très grand gardien mais c’est au leader que je voudrais rendre hommage. Steve, humainement, c’était quelqu’un de très positif dans un groupe, quel que soit son rôle. Je lui souhaite d’être heureux et de connaître la même réussite dans sa deuxième vie que dans la première. »

« Un gardien d’exception »

Franck Raviot, l’entraîneur des gardiens des Bleus, y est aussi allé de son compliment, auprès de L’Équipe : « Tu as décidé de fermer le livre de ta grande, belle et magnifique carrière de joueur de haut niveau. Tu vas dorénavant écrire de nouvelles pages, que j’espère les plus belles possibles. Je tenais à te dire tout le grand plaisir d’avoir partagé ces nombreuses saisons en bleu-blanc-rouge, avec les Espoirs et avec cette grande équipe de France que tu as tant aimée. Sois fier du gardien de but que tu as été, et de l’homme aussi, avec les si belles valeurs qui t’ont caractérisé. »

En attendant Rennes et Marseille, Le Havre, son club formateur, a aussi tenu à poster un joli message : « Un gardien d’exception et une fierté éternelle pour le club qui l’a vu éclore. » Cœur bleu. Après Raphaël Varane, Blaise Matuidi et Adil Rami, Steve Mandanda est le quatrième champion du monde 2018 à la retraite.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Les yeux sont mouillés, et ce n’est pas du gaz lacrymogène.

Kylian Mbappé revient sur son litige financier avec le PSG