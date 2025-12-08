Le Paris FC était tout proche de recruter un champion du monde

Étape par étape.

Accroché au Havre ce dimanche (0-0), le Paris FC pointe à la quatorzième place du championnat de Ligue 1, à quatre points de la zone rouge. Mais cette situation n’inquiète pas le propriétaire, Antoine Arnault. Dans un entretien à L’Équipe, le représentant de la célèbre famille détentrice du club parisien s’est dit « satisfait, mais un peu frustré » du début de saison, et souhaite déjà se renforcer au mercato d’hiver.

« Nous réfléchissons avec Marco Neppe, le coach et le staff à différentes pistes, a annoncé l’homme d’affaires de 48 ans, qui cible en priorité un buteur et un milieu de terrain. À partir de là, nous aurons un effectif plus équilibré, qui performera et nous permettra de regarder devant au classement. »

90+4' Fin du match Nos Parisiens obtiennent le point du nul en Normandie 🎟️ Prochain rendez-vous à domicile face à Toulouse samedi 13 décembre à 21h05 : https://t.co/Z4rW2TYWjw 0️⃣-0️⃣ #HACPFC pic.twitter.com/RGSLCwi4Et — Paris FC (@ParisFC) December 7, 2025

Une arrivée de N’Golo Kanté était proche

Si le projet parisien doit se faire « étape après étape, pierre après pierre », le principal actionnaire du Paris FC ne cache pas ses ambitions. La preuve avec les joueurs ciblés lors du mercato d’été, notamment un certain N’Golo Kanté : « Cela s’est joué à pas grand-chose cet été. Je crois que lui aussi voulait venir, mais son club ne l’a pas laissé partir. »

Ambitieux mais pas fou, Antoine Arnault a prévenu : « Ma famille n’est pas venue au PFC pour faire n’importe quoi. Il n’est pas question que nous servions à alimenter le marché des transferts et à créer une bulle. » Des investissements dans les infrastructures du club sont à prévoir, probablement plus que dans le recrutement de grands noms. En novembre 2024, le propriétaire avait annoncé sa volonté de créer une équipe avec « 50% de joueurs parisiens ».

Un deuxième « projet Titis » dans la capitale.

