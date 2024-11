Antoine Arnault présente le nouveau projet du Paris FC

Le Paris FC version Arnault, zé parti.

Validé par la DNCG, le gendarme financier du football français, le rachat du Paris FC par la famille Arnault via sa holding « Agache » est désormais acté. Ce mercredi, l’heure était à la présentation du projet à la presse pour un Antoine Arnault a priori excité à l’idée de pouvoir s’amuser bientôt avec son nouveau jouet. Un jouet pour lequel il a déjà établi une philosophie claire.

Avoir une équipe composée à au moins 50% de Parisiens

« On a envie de construire notre propre histoire, notre propre légende, tout en gardant l’ADN du club qui est populaire et qui le restera, je tiens à insister là-dessus, a-t-il expliqué. On n’arrive pas en se disant : “On va tout révolutionner, on va retourner la table et tout changer.” Pas du tout. Au contraire, on va améliorer les choses qui existent déjà. On va faire en sorte de créer un club avec de belles valeurs, une belle philosophie de jeu. On va travailler beaucoup sur l’aspect formation. Je veux qu’on fasse quelque chose de ce fameux premier vivier de talent dans le monde. Et je pense qu’on sera bien placés pour former des jeunes, leur donner envie de venir au Paris FC, pouvoir les faire jouer. Si on est un club qui est trop haut, c’est difficile de faire jouer des jeunes talents, des pépites qui sont très jeunes précisément. »

Et de poursuivre en évoquant Red Bull, actionnaire minoritaire à hauteur de 15% : « Red Bull a cette manière de faire grandir les jeunes et ensuite de s’en séparer. On n’hésitera pas non plus, une fois qu’on les a fait grandir, à s’en séparer pour pouvoir recréer cette belle dynamique par en bas et remettre des jeunes dans l’équipe. À terme, l’idée c’est peut-être d’avoir cinq, six, sept, pourquoi pas huit joueurs dans l’équipe première masculine et féminine qui sont formés au club et des jeunes Parisiens, Franciliens et Français. »

Une sorte de Leipzig français, quoi.

