Le porte-parole d’un groupe ultra du Paris FC méfiant face à l’arrivée de Red Bull

Jeudi 10 Octobre

Ils ne veulent pas de l’expertise de Jürgen Klopp ?

Ce mercredi, Bernard Arnault et le groupe LVMH ont été confirmés comme les futurs actionnaires majoritaires du Paris FC. Un rachat synonyme de changement de dimension pour le solide leader de Ligue 2. Interrogé par Le Parisien, le porte-parole des Ultras Lutetia, qui valide l’arrivée de la fortune française, rejette formellement le partenariat avec la marque autrichienne.

« Ce dont nous n’avons pas envie, c’est de la multipropriété »

« Il y a pas mal d’optimisme et un peu d’inquiétude. Ce qui est bien, c’est qu’il s’agit d’une fortune française, quoi qu’on pense de M. Arnault, reconnaît Maxence auprès du quotidien. Le bémol, c’est Red Bull. Ce dont nous n’avons pas envie, c’est de la multipropriété, des conflits d’intérêts, de tel club mis en avant par rapport à l’autre, etc. On a vu où ça a mené Troyes, le Red Star… »

Désireux de préserver l’identité du club, les ultras du PFC voient la collaboration avec la marque autrichienne comme un affront : « Nous, par exemple, on ne souhaite pas devenir le Red Bull Paris. Ça porterait un coup énorme à nos valeurs. Mais bon, Red Bull n’a que 15%. »

Le Paris LVMH, pas sûr que ce soit mieux.

