Le Paris FC punit Caen et consolide sa troisième place

Paris FC 4-2 SM Caen

Buts : Kolodziejczak (13e), Krasso (32e, 60e), Cafaro (45e) pour le PFC // Kyeremeh (83e), Tourraine (90e+1 CSC) pour Malherbe

On peut perdre un match, mais pas 19.

Les journées se suivent et se ressemblent en Ligue 2 pour le Stade Malherbe de Caen. Lanterne rouge du championnat, les Normands se rapprochent inexorablement du National, puisqu’avec cette nouvelle défaite 4 à 0, la 19e de la saison, les protégés de Michel Der Zakarian comptent désormais treize points de retard sur Rodez, premier non-relégable.

Krasso, Cafaro et Lopez métronomes du jeu parisien

Malgré la bonne entame des Caennais, poussés par les 600 supporters normands qui ont rallié Charléty, Timothée Kolodziejczak est venu briser les rêves du Stade Malherbe sur un coup franc parfaitement frappé par Maxime Lopez (1-0, 13e).

C’est ensuite que le meilleur buteur parisien de la saison, Jean-Philippe Krasso, et le capitaine du PFC, Mathieu Cafaro, ont décidé de mettre leur talent au service du collectif. L’intenable duo parisien s’est illustré dès la demi-heure de jeu après une récupération haute de Cafaro et un service trois étoiles pour Krasso qui n’a pas tremblé face à Yannis Clementia (2-0, 32e). Les protégés de Michel Der Zakarian ont failli trouvé la faille peu de temps après le but du break parisien grâce au corner direct inscrit par Valentin Henry, mais M. Rosier n’est pas passé à côté de la faute de Samuel Grandsir sur le portier parisien (36e). Le troisième but étant le plus important, Cafaro s’est décidé à l’inscrire juste avant la pause (3-0, 45e).

Max Lopez pour Krasso après une ressortie de balle parfaite pic.twitter.com/2sAJwS6zWl https://t.co/sIOggGqezA — bombombini gusini 🪿 (@TopLu28__) March 31, 2025

Le sursaut caennais

Krasso est parvenu à faire trembler une nouvelle fois les filets de Clementia d’un subtil piqué, parfaitement servi par Maxime Lopez (4-0, 60e). Cependant, les Caennais ont réussi à sauver l’honneur deux fois sur deux erreurs de la défense parisienne. Godson Kyeremeh a parfaitement profité de l’erreur de main du portier parisien (4-1, 83e). Tandis que Mathys Tourraine, tout juste entré en jeu, est venu inscrire un but contre son camp (4-2, 90e+1), insuffisant cependant pour revenir à hauteur des locaux. Avec cette nouvelle victoire, le PFC revient à un point de Metz et sa deuxième place et à trois unités du leader lorientais.

La course pour la montée n’a pas encore rendu son verdict final.

Paris FC (4-3-3) : Nkambadio – De Smet, Kolodziejczak, Mbow, Cafaro (Kebbal, 58e) – Camara (Tourraine, 88e), M.Lopez, Marchetti (Doucet, 69e) – Krasso (Kanté, 88e), J.Lopez, Gory (Sissoko, 69e). Entraîneur : Stéphane Gilli.

SM Caen (4-2-3-1) : Clementia – Henry (Sy, 46e), Traoré, Moucketou-Moussounda (Kyeremeh, 46e), Grandsir (Coulibaly, 71e) – Lebreton, Gaucho Debohi – Brahimi (Rajot, 72e) , Benrahou (Autret, 72e), Lecoeuche – Mendy. Entraîneur : Michel Der Zakarian.

En Ligue 2, le Paris FC met la pression sur Lorient après un match fou, Caen peut y croire