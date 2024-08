Des fumigènes sur le pré et une défaite pour Caen face au PFC

Caen 0-2 Paris FC

Buts : Gory (77e), Kebbal (86e S.P.)

De la Ligue 2 le samedi, incroyable mais vrai !

Au lendemain d’un multiplex largement critiqué, la première journée de Ligue 2 s’est poursuivie avec un succès du Paris FC à Caen (0-2). La rencontre a été marquée par des jets de fumigènes sur la pelouse pour protester contre la nouvelle grille de programmation du championnat. Une banderole « Le foot le samedi pour des stades en vie » a également été déployée. Côté terrain, le match a vu briller les gardiens.

Match suspendu quelques minutes à cause de fumigènes lancés à l’extérieur du stade #SMCPFC #Ligue2 #Caen pic.twitter.com/jgIpSLIdEr — Théo Leclerc (@Theo_Leclerc_) August 17, 2024

Obed Nkambadio a fait le show : le vice-champion olympique a mis Bilal Brahimi en échec (45e+3) et s’est opposé au tir pied gauche de Mathias Autret, qui avait bien crocheté son défenseur (58e). Le portier du PFC a remis ça dans un registre plus aérien pour enlever une nouvelle frappe d’Autret alors que le ballon se dirigeait vers la lucarne (65e). En face, Jean-Philippe Krasso n’a jamais trouvé la solution face à Anthony Mandrea (10e, 31e, 61e). Son remplaçant Alimami Gory a en revanche trouvé la faille dix minutes après son entrée d’une frappe tendue dans la surface (0-1, 77e). Le supersub a ensuite provoqué un penalty, transformé par Ilan Kebbal (0-2, 86e). Stoppé en barrages la saison passée, le PFC se positionne d’emblée parmi les candidats à la montée. Yann M’Vila, lui, a joué une vingtaine de minutes et démarre son aventure caennaise par un revers.

Le pouvoir du gel douche a ses limites.

