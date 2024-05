Rodez écarte le PFC et continue de rêver de Ligue 1

Rodez 2-2 (3-2 T.A.B.) Paris FC

Buts : Danger (9e S.P.), Corredor (33e) // Dicko (4e), Dabila (90e+6)

Expulsion : Mbow (47e)

Les colosses de Rodez.

Le début des barrages d’accession en Ligue 1 a donné lieu à un match de folie entre Rodez et le Paris FC à Paul-Lignon. Au bout des tirs au but, c’est finalement le RAF, au bord du gouffre au début de la séance fatidique, qui reste en lice pour la montée (2-2, 3-2 T.A.B.). Le PFC a réalisé un départ canon : Josias Lukembila a intelligemment remisé de la tête dans la surface, et Nouha Dicko s’est jeté devant Stone Mambo pour mettre le ballon au fond (0-1, 4e). Le RAF a immédiatement répondu et Andréas Hountondji a obligé Obed Nkambadio à une belle parade main gauche (6e). Avant d’égaliser par Bradley Danger, sur un penalty parfaitement frappé, après un accrochage de Lukembila sur Giovanni Haag (1-1, 9e). Le ton était donné.

Le show Nkambadio, le coup de froid pour Camara

D’un but à l’autre, Ewen Jaouen a empêché le PFC de reprendre l’avantage dans la foulée en détournant la tête de Lukembila (12e). Les Ruthénois ont néanmoins pris peu à peu le contrôle de la partie. Systématiquement dangereux sur les phases arrêtés, le RAF a vu Killian Corredor, à la réception d’un corner, placer son coup de tête au ras du poteau (22e). Omniprésent, Corredor a ensuite mystifié Mamadou Mbow et buté sur Nkambadio (24e), avant d’être récompensé d’une superbe demi-volée du droit (2-1, 33e). Son treizième but de la saison. Nkambadio a sorti de son chapeau un nouvel arrêt réflexe sur une tête de Serge-Philippe Raux Yao, maintenant les Parisiens dans le match (39e). La mission du PFC s’est cependant compliquée lorsque le tacle de Mbow sur Corredor (encore et toujours) a été sanctionné d’un deuxième carton jaune (48e).

🏆 #RAFPFC 🤯 Rodez se qualifie pour les Playoffs 2 de Ligue 1 au terme d'une séance de tirs au but totalement folle ! pic.twitter.com/XPZBJ67w7u — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 21, 2024

Les Parisiens ont eu quelques opportunités, sans réussir à concrétiser… jusqu’au bout du bout du temps additionnel, où Kouadio-Yves Dabila a profité d’un ballon mal capté par Jaouen pour arracher les tirs au but (2-2, 90e+6). Excellent tout au long du match, Nkambadio a alors continué sur sa lancée en s’opposant à Raux-Yao et Lucas Buades. Haag a aussi frappé à côté, et le RAF s’est retrouvé dos au mur, mené 0-2 alors que les deux équipes n’avaient plus que deux tentatives chacune. Cyril Mandouki a raté une première balle de match en tirant au-dessus. Jaouen en a sauvé une seconde en stoppant la tentative d’Ayoub Jabbari. Et à la mort subite, Adama Camara a craqué à son tour, laissant Paul-Lignon exploser de joie. Miraculé, Rodez se rendra bel et bien à Saint-Étienne vendredi pour continuer de rêver de monter en Ligue 1.