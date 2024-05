Pronostic Paris FC Guingamp : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Paris FC écarte Guingamp de la course au top 5

Le Paris FC est lancé dans le sprint final aux playoffs. Actuellement, la formation entrainée par Stéphane Gilli occupe le dernier strapontin et se retrouve sous la menace de Caen voire de Laval. La bonne nouvelle pour le club francilien vient du fait qu’il a son destin en main. En effet, s’il remporte son match contre Guingamp puis celui à Bastia, il est assuré de disputer les barrages. Pas toujours régulier cette saison, le PFC se montre costaud à la maison. En effet, les Parisiens ont remporté à Charléty leurs 4 derniers matchs face à Ajaccio, Grenoble, Valenciennes et Angers. Le week-end dernier, les partenaires de Kebbal n’ont rien pu faire face au leader, Auxerre en concédant la défaite à l’Abbé-Deschamps (2-0). Déterminé à ne pas manquer sa chance, le PFC devrait tout mettre en œuvre pour s’imposer.

De son côté, Guingamp n’est qu’à 4 points de Paris FC et doit absolument l’emporter pour avoir une chance de faire partie du top 5 L’EAG ne lâche ruen comme on a pu le voir la semaine passée face à l’AS Saint-Etienne. Mené de 2 buts à la pause, le club breton est revenu au score face aux Verts. 8e de Ligue 2, l’En Avant peut nourrir des regrets car dans sa saison très intense, il a eu à plusieurs reprises l’opportunité d’intégrer durablement le top 5 et a à chaque fois échoué. Ce vendredi, les Guingampais vont tenter de décocher une victoire de prestige à Charléty pour espérer avoir une dernière journée à enjeu. Mais trop costaud devant son public, le club parisien devrait s’imposer et consolider sa 5e place.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

