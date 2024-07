Travaux du stade Artemio-Franchi : la Fio perd son recours face à la municipalité de Florence

Artemio-Franchi, le Ponte Vecchio… c’est le grand ménage à Florence.

Un gros conflit autour du stade Artemio-Franchi oppose le club de la Fiorentina et la commune de Florence. Les travaux de l’enceinte ont démarré, mais le club avait demandé à la municipalité locale de les suspendre, notamment à cause de la réduction temporaire de la capacité du stade qui va porter préjudice à la Viola pendant les travaux (le club demandait d’ailleurs également des dommages et intérêts). Le tribunal a rejeté la demande ce mercredi, et indique que les travaux du stade vont se poursuivre.

L’équipe jouera donc dans un stade de 24 000 places (au lieu de 41 000) cette saison. La tribune Fiesole, où sont réunis les plus fervents supporters de la Fio, sera fermée pendant le chantier. Les aménagements sont prévus jusqu’en 2026.

Bref, c’est un peu la zuppa à la grimace.

