Pronostic Fiorentina Udinese : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Fiorentina fait le taf face à l’Udinese

La Serie A, comme la Premier League, continue durant cette période des fêtes. Ce lundi soir, la Fiorentina reçoit l’Udinese dans le cadre de la 17e journée de championnat. Les hommes de Palladino réalisent une très belle saison puisqu’ils font partie des clubs toujours en course pour le titre. En effet, la Viola occupe la 4e place avec 6 points de retard sur l’Atalanta et un match en retard à disputer face à l’Inter. Après avoir signé une très belle série de 7 victoires consécutives en Serie A, la Fiorentina a vu cette belle dynamique s’arrêter le week-end dernier avec un revers contre Bologne (1-0). En milieu de semaine, les Florentins étaient engagés en Ligue Conférence où ils sont allés chercher le point du nul à Guimarães (1-1). Un point qui leur permet de rester dans le top 8 et se qualifier directement pour les 8es de finale. Dans cette formation, on retrouve d’excellents éléments à l’image de Moise Kean, Gudmundsson, Adli ou Gosens. L’ancien Parisien a marqué déjà 9 buts en 15 matchs de Serie A.

En face, l’Udinese avait connu une excellente entame mais est depuis rentré dans le rang. En effet, les Frioulans ont signé 1 victoire, 1 nul, et 5 défaites lors des 7 dernières journées. Toutefois, leur excellente entame leur permet de se retrouver dans le ventre mou de Serie A à la 9e place avec 6 points de plus que le premier relégable. En milieu de semaine, les partenaires de Thauvin étaient engagés en 8es de finale de la Coupe d’Italie où ils se sont inclinés contre l’Inter à San Siro (2-0), largement remanié. À noter que lors des 17 dernières confrontations à Florence entre les deux équipes, la Fiorentina s’est imposée à 15 reprises pour un revers et un nul. Cette opposition réussit aux Toscans qui devraient s’imposer ce lundi soir et consolider leur place dans le top 4.

